El BBVA ha plantejat als sindicats una nova proposta d’ERO per reduir el nombre d’acomiadaments. En la reunió d’ahir, la direcció del grup va proposar incrementar fins a 493 les recol·locacions al departament de control remot (CSE), fet que situaria la xifra d’acomiadaments en 3.305 a tot l’Estat. En paral·lel, l’empresa ha presentat una nova millora de les condicions de sortida, reduint a deu –abans quinze- els anys d’antiguitat per rebre indemnitzacions. Els sindicats insisteixen que la proposta és «insuficient», especialment en territoris com Catalunya, on el nombre d’empleats de més de 55 anys representa un percentatge molt baix del total de la plantilla. «Estem abocant a les persones a un acomiadament en tota regla», defensen.

Ahir es va fer una vaga dels treballadors de l’entitat, que es va saldar amb el 90% d’oficines tancades segons els sindicats, el 60% segons les dades del banc.