El Govern central ha decidit donar-se una mica més de marge per tancar un acord amb el qual prorrogar els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), després que la patronal rebutgés ahir la seva última proposta secundada pels sindicats que volen un pacte tripartit.

A menys d’una setmana perquè conclogui la pròrroga dels ERTO, Govern, patronal i sindicats continuen negociant per ampliar fins al 30 de setembre aquest instrument. Dijous o divendres, hauria de ser aprovada en un Consell de Ministres extraordinari. La ministra portaveu del Govern, María Jesús Montero, va deixar clar que els ERTO corren perill i es va mostrar confiada que es tancarà un acord abans del divendres. La vicepresidenta tercera i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va dir que s’hi «deixarà la pell» perquè hi hagi acord.

El principal escull continuen sent les exoneracions a la Seguretat Social de les empreses afectades. L’última proposta remesa pel Govern va ser rebutjada per la CEOE perquè incentiva l’activació de treballadors, és a dir, que les empreses paguin menys cotitzacions pels treballadors que treuen de l’ERTO que pels que hi mantenen. El Govern vol utilitzar l’esquema de l’estiu passat, que s’incentiva més la reincorporació dels treballadors, fet que rebutgen patronal i sindicats perquè suposa penalitzar a les que més continuen sofrint per la pandèmia.