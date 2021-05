L’anoienca Munich, l’empresa de calçat i accessoris de moda i esport de la X, ha fet públic en una nota que ha tancat el 2020 amb una xifra de facturació de 40,9 milions d’euros, que suposa una reculada del creixement d’un 8% respecte a l’exercici anterior, com a conseqüència principal de la crisi sanitària per la pandèmia.

Malgrat haver estat un any atípic, Munich reporta que la facturació s’ha mantingut molt per sobre de la de fa dos exercicis i la previsió de l’impacte de la covid-19 ha estat notablement favorable al pronòstic esperat. En un any en què tots els sectors de l’economia s’han vist afectats per la crisi sanitària, l’empresa destaca que les seves vendes s’han consolidat en l’àmbit estatal, i han superat els 36 milions d’euros, malgrat representar un 8% menys respecte del 2019. L’empresa assegura que manté l’aposta per l’online i el retail, i així, la nova imatge de la botiga outlet d’Igualada i l’obertura d’un local a Getafe s’han afegit a les Munich Stores, i ja disposa de 20 botigues pròpies. Malgrat aconseguir una xifra superior als 11 milions d’euros, Munich destaca la reculada de facturació del 10% en retail-botigues pròpies respecte al 2019, en contrast amb l’evolució de les plataformes de venda en línia i flash sales (descompte o promoció oferts per un curt període de temps), que han crescut i s’han situat per sobre dels 5,6 milions d’euros. La firma anoienca diu que ha aprofitat el boom de l’online, i l’augment, que representa un 161% més que el 2019, es deu en bona part a l’embranzida de l’ecommerce i a concentrar recursos en màrqueting per impulsar les vendes a través d’aquest canal els mesos més durs de la pandèmia. La campanya de les Màscares Munich, amb la venda del voltant d’1 milió d’unitats, n’és un exemple.

Munich assegura que manté l’aposta pel mercat internacional i, malgrat reduir la facturació de les exportacions un 8%, ha continuat creixent en mercats de la Unió Europea, sobretot a Itàlia i França, i a Àsia i Amèrica del Sud.

Després de la paràlisi de l’estat d’alarma, a poc a poc l’empresa va recuperant l’activitat i continua sostenint que l’equip i la marca seran clau en la superació de la crisi.