El Centre de Formació Pràctica (CFP) de Manresa, centre de referència en formació per a professionals del sector industrial, ha col·laborat en un projecte de l’enginyeria Lamarc Labs per dissenyar i fabricar un innovador banc de proves per als alcoholímetres que utilitzen els cossos de seguretat als controls viaris. El projecte és un encàrrec de la multinacional Applus i el CFP ha assumit la mecanització de les peces que componen el banc de proves, que podria ser utilitzat per les forces de seguretat d’arreu d’Europa.

Com reporta el CFP, els bancs de proves que existeixen ara només permeten verificar els aparells d’un en un, i el nou banc desenvolupat al centre en pot fer fins a 10 de manera simultània. Afegeix que incorpora novetats que suposen un salt tecnològic i productiu en el control metrològic dels alcoholímetres, com el control en temps real de tots els paràmetres que influeixen en la mesura (temperatura, cabal d’aire, pressió i temps). El resultat és un banc de proves d’alta capacitat i alta precisió, que fa possible reduir el temps de la realització de les proves.

La importància del projecte, assegura el CFP, rau en el fet que del resultat d’un control d’alcoholèmia en depenen sancions administratives i fins i tot conseqüències penals. Per això, els aparells han d’estar correctament calibrats i han d’oferir resultats fiables. Els estats regulen estrictament les característiques i exactitud dels aparells que s’utilitzen per verificar-los i periòdicament laboratoris oficials les comproven. El procés que segueixen els alcoholímetres per mesurar l’alcohol que ha ingerit una persona és delicat i cal tenir totes les variables controlades per garantir que la mesura és exacta. Al banc de proves de Lamarc Labs els flascons han estat fets a mida de les exigències del procés. El segellat ha estat implementat amb acer inoxidable, polímer d’alta densitat i components d’estàndards farmacèutic i alimentari.

El CFP és un soci tecnològic que tenen a l’abast les empreses a l’hora de desenvolupar projectes. El centre disposa de maquinària avançada per mecanitzar tot tipus de peces, així com serveis de metrologia, disseny i enginyeria.