El Consell de Ministres ha aprovat aquest dijous en una reunió extraordinària la pròrroga dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) i la prestació per cessament d'activitat dels autònoms fins al 30 de setembre. En la roda de premsa posterior a la reunió, el ministre d'Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha xifrat el cost d'allargar l'escut social fins al setembre de 2.000 milions d'euros, que se sumen als 19.000 ja acumulats. Escrivá ha assegurat que el govern espanyol "ha decidit no estalviar-se diners" i ha apostat per un mecanisme que incentiva la reactivació laboral amb percentatges d'exempció de quotes de la Seguretat Social més alts que els treballadors suspesos.

Del total, s'estima que els empresaris s'estalviaran aproximadament 850 milions d'euros en exoneracions, que en aquesta renovació dels expedients tindran un model diferent.

En el cas dels sectors ultra protegits les exempcions de quotes seran del 95% en empreses amb menys de 50 treballadors i de 85% si en tenen més de 50. Pels empleats amb la feina suspesa, s'aplica un esquema decreixent d'exoneracions del 85% els tres mesos d'estiu i del 70% al setembre en les pimes. En cas de comptar amb més de 50 treballadors, les exempcions seran del 75% entre juny i agost i del 60% al setembre.

D'altra banda, els ERTO per limitació d'activitat també adopten el nou sistema d'exoneracions decreixents. En aquest cas, les empreses de menys de 50 treballadors s'estalviaran el 85% de les quotes de juny i juliol, el 75% de les d'agost i setembre. En cas de tenir més de 50 treballadors, els percentatges són 10 punts superiors.

Les empreses que vegin impedit el desenvolupament del seu negoci podran accedir un ERTO d'impediment, que tindran exempcions de quotes del 100% si tenen menys de 50 treballadors i del 90%, si són empreses més grans.

L'acord es va tancar aquest dimecres 'in extremis' amb els agents socials, just cinc dies abans que expirés la vigència dels ERTO, després d'una negociació complicada. El titular de Seguretat Social s'ha mostrat confiat que aquesta pot ser la darrera vegada que cal allargar aquest mecanisme perquè a l'octubre ja s'hagi recuperat la normalitat econòmica.

Segons Escrivá, des del gener, quan es va tancar la quarta pròrroga dels ERTO, ja s'han reincorporat un milió de treballadors al mercat laboral, la meitat dels quals sortint dels ERTO i l'altra meitat de l'atur. En la mateixa línia, la vicepresidenta tercera i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha assegurat que les dades d'atur estan sent "moderadament positives" i que "estem a prop dels nivells d'ocupació que teníem abans de la pandèmia".

D'altra banda, Escrivá ha assegurat que en els pròxims dies s'arribarà a 700.000 beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital (IMV), una mesura que "ja és una realitat". El ministre ha destacat l'augment constant de les famílies vulnerables que queden protegides per aquesta prestació i "el percentatge altíssim" de nens beneficiats. La llei de l'Ingrés Mínim Vital s'està tramitant i es troba en període d'esmenes al Congrés.

A més, el ministre socialista ha afegit que "en els pròxims dies o setmanes" tancarà un acord sobre la modificació del sistema de pensions amb els agents socials perquè ja estan discutint "detalls del text normatiu molt concrets".