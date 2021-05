L’informe mundial de l’Organització Internacional del Treball (OIT) sobre salaris 2020-2021 ha estimat que les dones treballadores a Espanya han perdut el 14,9% de massa salarial per la crisi de la covid-19, el 3,6% més que els homes (-11,3%). Aquesta és una de les dades que recull l’informe de l’OIT, que ahir va presentar Rosalía Vázquez-Álvarez, experta de l’organització i una de les autores principals, en un acte virtual organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona.

L’experta va considerar que la tendència prevista per als dos primers trimestres del 2020 per l’OIT s’ha mantingut al llarg de l’any i que la participació de les dones en l’àmbit laboral ha baixat, així com la pèrdua de massa salarial, que ha estat de més gran que la dels homes. A Espanya, aquesta pèrdua ha estat, en conjunt, del 12,7%, els dos primers trimestres, del qual el 9,7% correspon a la reducció de les hores treballades per la pandèmia, especialment durant el confinament, i el 3% a la pèrdua d’ocupació. El fet que les dones hagin perdut el 14,9% de massa salarial és «perquè estan sobrerepresentades en sectors econòmics molt feminitzats, com les perruqueries o l’educació preescolar», a més de la neteja al sector turístic, entre d’altres, que han resultat més afectats per la pandèmia, va dir Vázquez-Álvarez. A més, va augurar que les dones que han hagut d’abandonar el mercat laboral per cuidar fills i persones grans durant la covid tindran molt més difícil tornar-hi per la desigualtat salarial amb els homes.

L’informe mundial de l’OIT sobre salaris indica que aquesta situació també s’ha produït a la resta del mercat laboral mundial, ja que les dades dels dos primers trimestre del 2020 indiquen que la caiguda de la massa salarial de les dones ha estat del 8,1%, pel 5,4% dels homes. Pel que fa al salari mínim dels treballadors a escala mundial, l’OIT estima que 327 milions de persones el reben, dels quals 152 milions són dones, segons tenen establert el 90% dels 187 estats membres de l’organització. A Espanya, el 16% de tots els assalariats rep un sou per sota del salari mínim, dels quals el 48% són homes i el 51,1%, dones.