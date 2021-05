L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) alerta que hi ha indústries de la comarca que volen créixer i no poden per falta de sòl industrial. L’envelliment de la població, la manca de personal qualificat i de relleu generacional i la poca col·laboració publicoprivada són problemes que també han posat de manifest. L’ACEB ha participat al IV Congrés de Pimes de Catalunya, organitzat per Fepime Catalunya, per analitzar l’estat actual de la pime catalana i fer un memorial de propostes de millora per lliurar a les administracions. El president de l’ACEB, Josep Maria Serarols, va exposar la principal preocupació dels empresaris del Berguedà: la falta de sòl industrial de gran format perquè les empreses que vulguin créixer no hagin de marxar del territori i també per atraure noves indústries.