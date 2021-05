Principi d’acord per desbloquejar la pròrroga dels ERTO fins al 30 de setembre. Segons va avançar la Cadena SER i van confirmar fonts del Ministeri de Seguretat Social, el Govern espanyol i la CEOE van acostar posicions i van superar els esculls que bloquejaven el pacte. Les mateixes fonts van donar l’acord per pràcticament tancat a l’espera de fer-ho definitivament amb la resta d’agents socials. L’executiu de Pedro Sánchez preveu aprovar la pròrroga dels ERTO en un Consell de Ministres extraordinari avui a la tarda. El bloqueig en les negociacions s’havia produït per les exoneracions de les quotes de la Seguretat Social.

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, es va felicitar per l’acord en un missatge a Twitter. «Hem assolit un preacord amb els agents socials per a la pròrroga dels ERTO fins al 30 de setembre». Segons Díaz, l’acord és «un nou impuls, fruit de la perseverança en el diàleg social, que garanteix la protecció als treballadors i empreses que més ho necessiten».La CEOE també el va valorar positivament.

El comitè executiu extraordinari d’ahir va aprovar per unanimitat la proposta del Govern espanyol central perquè entén que «s’adequa a les necessitats de les empreses, especialment de les que estan en pitjor situació i tenen pitjors perspectives per als pròxims mesos». La patronal creu que en el període fins al 30 de setembre caldrà «veure l’evolució de la pandèmia i de la crisi econòmica per prolongar o adoptar si cal noves mesures de suport».El secretari general d’UGT, Pepe Àlvarez, va afirmar que l’acord és una «gran notícia per a centenars de milers de treballadors i moltes empreses que veuen garantit el seu futur de manera immediata».

Amb aquest acord, va dir, es dona cobertura als treballadors fixos discontinus, als que estan en ERTO i als que estan desocupats. «És una bona notícia que ha de donar pas a una recuperació econòmica que ve de la mà de la vacuna i que ens permetrà recuperar l’activitat i els llocs de treball».

De la seva banda, el secretari general de CCOO, Unai Sordo, també es va felicitar per l’acord. «Els ERTO han estat l’eina que ha permès salvar milions de llocs de treball en aquesta pandèmia i ens acompanyaran com a mínim fins que es consolidi el procés de vacunació». Segons Sordo ha estat un acord «difícil» que es podria haver assolit sense tantes exoneracions a les empreses, però «en tot cas és una magnífica notícia que per primer cop la caiguda de l’economia no s’hagi traduït en una caiguda superior de l’ocupació».

En una nota de premsa posterior difosa pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, s’explicita que el preacord permet prorrogar l’aplicació de les mesures de seguretat adoptades al principi de la crisi sanitària i les extraordinàries en matèria d’exoneracions de les cotitzacions a la Seguretat Social de les empreses.També prorroga les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació i totes les complementàries de protecció necessàries per garantir l’estabilitat en l’ocupació. Així, mantindran la vigència les mesures relacionades amb extincions i acomiadaments, la interrupció del còmput dels contractes temporals, la salvaguarda de l’ocupació i els límits relacionats amb el repartiment de dividends i transparència fiscal i l’ús d’hores extraordinàries i noves externalitzacions.Aquests sectors tindran exoneracions diferents en els casos de treballadors en suspensió d’ocupació davant dels que s’activin en un context de major recuperació que en mesos anteriors.