La Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) ha ofert a empreses i treballadors de la comarca nous webinars en un cicle de píndoles que tenen l’objectiu de resoldre dubtes, necessitats i inquietuds, i alhora dotar de les eines necessàries per afrontar la crisi generada per la pandèmia. La patronal informa que 400 assistents de diverses empreses han participat en la 3a temporada del cicle de sessions online, amb el qual les empreses i treballadors poden adquirir coneixements i resoldre qüestions relacionades amb els temes que es tracten gràcies a la col·laboració d’experts. Les sessions també permeten la millora relacional i la competitivitat dels treballadors.Entre d’altres, es va tractar la Reforma del Pla General Comptable 2021 (PGC), un webinar que, coorganitzat amb l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID ), on es van exposar les principals novetats comptables que s’incorporaren al Reial Decret que modifica el PGC.