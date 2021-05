L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) reclama a Espanya augmentar els anys de cotització per obtenir una pensió íntegra, vincular l’edat de jubilació a l’esperança de vida i «mantenir la flexibilitat» del mercat laboral. Són algunes de les recomanacions econòmiques que l’organisme fa a l’Estat perquè «la recuperació sigui duradora».

A l’informe, l’OCDE insisteix que cal garantir la «sostenibilitat» de les pensions i aposta per retardar l’edat de jubilació i «desincentivar» la jubilació anticipada. Pel que fa al mercat laboral, a banda de defensar la «flexibilització», demana «simplificar» els tipus de contractes i «aclarir les condicions» dels temporals . També avisa que caldrà «reorientar» treballadors en ERTO a altres empreses o sectors i que cal millorar «l’eficàcia» dels programes d’ocupació.

Sobre el deute públic, l’OCDE creu que Espanya ha de preparar una «estratègia creïble de consolidació» amb un «pla plurianual de consolidació fiscal» per reduir l’endeutament quan la recuperació estigui «consolidada». L’organisme defensa que es mantingui ara una política fiscal expansiva, però alerta de «riscos per a la sostenibilitat». I sobre els fons europeus, diu que hi pot haver problemes d’absorció i defensa que cal una «ràpida implementació» del finançament. També avisa de possibles problemes de «governança» entre les diferents administracions.

Per contra, l’OCDE millora dues dècimes, fins al 5,9%, la previsió de creixement del PIB espanyol el 2021, situa l’atur en el 15,4% i calcula que el deute es reduirà tres dècimes aquest any fins al 119,7%

El secretari general de l’OCDE, Ángel Gurría, va retreure ahir a Madrid la «distorsió» a l’Estat en l’impost de successions: «No és moment de jugar a la competència». Per a Gurría, «no és el moment d’atreure clients de manera artificial» i va reclamar «criteris homogenis» en impostos. «El que és molt important és que no tinguem dins d’un mateix país competències a la baixa», va dir. El secretari general de l’OCDE va fer aquestes declaracions després que un informe de l’organisme que analitzava l’impost de successions a escala global mencionés un estudi que apuntava a la Comunitat de Madrid com un «paradís fiscal» dins de l’Estat.