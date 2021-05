L’empresari Pere Barrios ha impulsat la Patronal Catalana per obtenir una «representativitat legítima» dels empresaris i «plantar cara» a les entitats per eliminar les «barreres» imposades a les companyies. La nova entitat pretén «recuperar la vertadera funció patronal», «sense por de travessar línies vermelles». En concret, proposa abaratir l’acomiadament i posar fi a la «rigidesa laboral» per «modernitzar» les plantilles de les empreses, implementar una nova tarifa d’autònoms i impulsar la contractació gratuïta de personal per a les noves empreses. L’entitat va llançar ahir la seva pàgina web i espera una «afiliació massiva» de 90.000 afiliats per dir «prou als abusos sindicals». Barrios va presentar la nova patronal com una entitat «disruptiva», sense cap vincle polític i «sense por» de travessar «línies vermelles».