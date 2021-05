L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet té a punt les línies d’ajut del nou Pla de Reactivació Econòmica que dona continuïtat a la feina iniciada l’any passat en el marc del programa ReiniciemSVC. Després de la publicació oficial corresponent, les convocatòries de cadascuna de les ajudes s’aniran anunciant per a coneixement de tots els col·lectius afectats, avança l’Ajuntament. Aquest any el pressupost creix fins als 353.000 euros. Els professionals autònoms, comerços i bars i restaurants compten amb una partida econòmica de 85.000 euros i amb aportacions directes de 600, 800 i 1.000 euros, respectivament. També es potencien les subvencions per aquelles empreses que contractin persones en situació d’atur i per als professionals autònoms, dues línies que es reforcen i passen de 10.000 a 20.000 euros, respectivament, i continuaran vigents els microcrèdits amb una partida de 40.000 euros. En paral·lel, el consistori facilitarà nous vals de compra de 60 euros per gastar al comerç de proximitat i es continuaran oferint les beques per a la compra de llibres i material escolar i també per fomentar la pràctica de l’activitat esportiva.