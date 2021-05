El nou conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha fet el seu primer acte oficial a la planta de Seat, a Martorell (Baix Llobregat). El mateix conseller assegura que "la visita és en si mateixa un missatge" del compromís del Govern amb la companyia i amb els plans per a l'electrificació del sector de l'automòbil a Catalunya.

Per Torrent la transició cap a la mobilitat elèctrica és "clau" per a l'economia del país. En aquest sentit, el conseller també veu com a "prioritat" que la futura fàbrica de bateries s'instal·li a Catalunya i assegura que el Govern "lluitarà políticament" perquè així sigui i acabi esdevenint també un "trampolí" per al canvi de model productiu que necessita el país.