L’Estat va invertir a Catalunya 957,23 milions d’euros l’any 2020, segons l’informe «Distribució territorial de la inversió del Sector Públic Estatal» publicat ahir per la Intervenció General de l’Estat, adscrita al Ministeri d’Hisenda. La xifra, que inclou només les dades d’inversió territorialitzada, representa el 12,7% del total invertit a Espanya, que suma 7.557,2 milions d’euros. Si es tenen en compte les inversions del govern espanyol als serveis centrals o a l’estranger, la xifra estatal puja fins als 10.7731 milions. A Catalunya, la despesa dels ministeris és de 159,9 milions, mentre que la d’empreses públiques com Adif o Renfe arriba als 329,25 milions i els 93,7 milions, respectivament. Segons les dades de l’informe d’Hisenda, la inversió en organismes autònoms i entitats adscrites a l’administració general de l’Estat, com Trànsit, el SEPE o INE va ser el 2020 de 45,96 milions d’euros. Per la seva banda, la inversió en entitats del sector públic administratiu, com Casa Àsia, la CNMV o el SuperComputing Center de Barcelona va arribar als 19 milions d’euros. El gruix de la inversió és en empreses i fundacions estatals, com Adif, Renfe, el Consorci de la Zona Franca o RTVE a Catalunya, amb 732 milions d’euros.