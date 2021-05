El nou Pla Estratègic del Banc Sabadell preveu que l’entitat obtingui uns beneficis el 2023 propers als 700 milions d’euros, amb noves retallades en els costos a Espanya de 100 milions el primer trimestre del 2022 i la transformació del seu model de banca ‘retail’, amb una digitalització del 100% per als processos de préstecs al consum, mitjans de pagament i comptes corrents.

Segons el Pla Estratègic de l’entitat remès ahir a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, la rendibilitat sobre el capital tangible (ROTE) creixerà un 6% al 2023, un percentatge que situaria els guanys en els 700 milions. El pla inclou la filial britànica TSB, on es seguirà amb la reducció de costos iniciada fins als 70 milions.

En el marc de la transformació del model de negoci i la simplificació dels processos el banc s’ha proposat reduir els costos en 100 milions el primer trimestre del 2022. L’entitat no és aliena a les reduccions de plantilla que afecten el sector i l’any passat va tancar un acord per a 1.800 sortides. L’últim expedient es va tancar amb un acord de prejubilacions on els treballadors rebran el 75% del seu salari anual assignat més el conveni especial fins que arribin als 63 anys. Pel que fa a les baixes incentivades, la indemnització acordada va ser de 35 dies per any treballat, amb un màxim de dues anualitats.

En el seu pla estratègic 2021-23, l’entitat no precisa quin impacte pot tenir la reducció de 100 milions d’euros de costos en la plantilla, tot i que inclou que té provisions per les vendes de la cartera ALCO, que van suposar més de 1.000 milions d’euros. Això sí, el Sabadell admet que la reducció de la plantilla del 2020 té «potencial addicional d’augmentar».

En la presentació del pla estratègic als analistes i inversors, el conseller delegat del Banc Sabadell, César González Bueno, va definir el pla estratègic com «realista» i va avançar que a partir del 2023 «hi haurà més marge per a l’ambició».

D’altra banda, González Bueno va explicar que la nova organització «ja està plenament operativa». L’escenari de projecció dibuixat per l’entitat presidida per Josep Oliu inclou encara els efectes de la pandèmia.

El banc preveu que el negoci de la banca per a empreses sigui «clau» per al creixement del negoci a l’Estat.Quant a la transformació del model de banca ‘retail’, parteix de l’evolució dels hàbits de consum dels clients i n’espera augmentar el seu nombre en aquest segment, combinant un accés 100% digital a l’oferta de productes amb un servei individualitzat.