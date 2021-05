Un miler de treballadors de Nissan van tallar ahir la Ronda Litoral mitja hora coincidint amb l’aniversari de l’anunci del tancament de l’automobilística per part de la direcció. Els sindicats van convocar una aturada de dues hores per mostrar el malestar de la plantilla per la decisió de fa un any de la multinacional, que posava fi a 40 anys d’història, i per reclamar avenços reals a la mesa de reindustrialització, que ha de trobar un substituït per a la marca. Els treballadors es van aplegar a la porta principal del Carrer 3, van fer una assemblea i van cremar desenes de pneumàtics, com van fer fa dotze mesos.

Després, el personal de l’empresa va voltar les instal·lacions de la planta de la multinacional japonesa i va tallar el trànsit al seu pas i va ocupar la carretera al punt més proper a la fàbrica, a la sortida 17, davant de la seu del Consorci de la Zona Franca.

El comitè d’empresa ha acusat Nissan d’actuar amb «mètodes mafiosos» i d’aprofitar la pandèmia per prendre la decisió. «Aquests mafiosos que dirigeixen la companyia s’han pensat que els treballadors ens quedaríem a casa i els hem demostrat que no hem quedat callats», va dir Miguel Ángel Boiza, secretari general de la Secció Sindical Intercentres de CCOO a Nissan en una assemblea. En declaracions als mitjans, Boiza va assegurar que ara tenen sobre la taula projectes però falta «la gran empresa» que van prometre les administracions. Pel sindicalista, el 31 de juliol serà la «data clau per tenir un projecte, perquè si anem més endavant ja serà tard». «Exigim que els projectes importants comencin a sortir», va demanar. En la mateixa línia, el secretari general de Sigen-Usoc a Nissan, Miguel Ruiz, va avisar que «després d’un any de lluita si algú pensa que ens conformarem amb alguna cosa que ens imposin s’equivoca». L’objectiu, va afegir, és «un recanvi que doni solució» als 2.252 llocs de treball directes i als 25.000 indirectes que es perden amb la multinacional.

Després de 10 reunions, la comissió de reindustrialització -formada per Nissan, la Generalitat, el Govern central i els sindicats- ha rebut 17 projectes de 13 empreses. Alguns dels interessats són el fabricant belga Punch, i un hub de 10 empreses liderades per la catalana QEV i les sueques Inzile i Volta. Entre els inversors que s’han acostat a la mesa no hi ha cap planta de bateries.