Esperit és el nom comú de l’etanol, que antigament era la denominació que donaven els alquimistes i els antics químics a les substàncies volàtils que consideraven la part vital d’un cos, el seu «esperit vital», el qual podia extreure’s per mitjà d’operacions com la destil·lació, la sublimació o la digestió; diu un diccionari online.

Doncs bé, des d’aquest cap de setmana, i un parell dels de juny, Manresa i el Bages esclaten en jornades gastronòmiques dedicades al vi de la DO Bages i als tastos de productes elaborats o naturals com l’embotit, els formatges o el tomàquet. Només cal comprovar les informacions sobre el calendari de Vi-BA https://www.firaviba.cat/ per veure com l’acumulació persistent d’esforços acaba prenent una dimensió quantitativa i qualitativa impensable uns anys enrere. La nova edició de la fira Vi-suals, que marida art i vi, la programació de visites guiades a cellers, les rutes pel patrimoni vitivinícola que es van escampant per molts municipis de la comarca, els tastos de vi oferts en bars o botigues especialitzades i esdeveniments singulars amb participació de músics i cantants tant a la Nit de picapolls com a les sessions a l’Anònima.

Crec que és just que després d’un any de vaques magres la gent que s’ho pugui permetre i seguint totes les normes sanitàries (encara estem en covid) es llanci a omplir tots els actes variats que s’estan oferint. Els primers prescriptors dels productes de proximitat hem de ser els consumidors de proximitat. Valorar la relació de l’alimentació natural o transformada amb les nostres arrels antigues o amb les adoptades per residència recent és la millor forma de gaudir d’aquesta identitat tel·lúrica.

La DO Bages és, per ara, la marca més definidora de la comarca, de manera que seria desitjable que d’aquí a un temps les fronteres de la DO coincidissin com a mínim amb les de la comarca. La creixent qualitat dels nostres vins, la recuperació de varietats que estaven mig perdudes i la dimensió modesta de la DO farien pensable una prudent expansió.

En tot cas, la restauració local ha de ser la principal promotora dels vins d’aquí també en benefici propi. I la creixent aposta dels cellers per la venda o la prescripció directa és una demostració de la potència de l’enoturisme que en cercles concèntrics ha de fidelitzar els habitants del Bages i de la resta de comarques veïnes: Vallès, Osona, Berguedà, Solsonès Baix Llobregat i Anoia, on, excepte les dues darreres, no hi ha oferta de cellers.

Al cap de dues setmanes de la festa del vi ens trobem amb les IV Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià http:// www. manresa2022.cat/web/menu/9951-jornades-gastronomiques-del-cami-ignasia. Aquí assistirem també a diversos tastos de maridatge amb productes elaborats i amb una jornada oberta al públic i una de destinada als professionals. Aquesta és una aposta més a mitjà termini, en la mesura que aquest camí d’inspiració espiritual es vagi consolidant com ho va fer fa trenta anys el Camí de Sant Jaume. Manresa 2022 serà una catapulta per enlairar l’interès per aquesta ruta.

Així que entre l’esperit i el vi s’articulen dos dels grans relats que identifiquen el Bages: enogastronomia i rutes de temàtica històrica i espiritual. Però amb el Camí ignasià, des d’Alcarràs a Manresa passant per Verdú i Montserrat, en procés de llançament, no s’acaba pas tota l’oferta de la Catalunya Central. Hi ha dissenyat des de fa 15 anys el camí català de Sant Jaume des de Sant Pere de Rodes fins a Lleida https://www.catalunya.com/cami-de-sant-jaume-24-1-61?language=ca. El camí està reconegut per la institució que coordina els Caminos de Santiago i seria un error no tenir-ho en compte. Així com un camí transfronterer com el de l’Abat Oliba des de Montserrat a Sant Miquel de Cuixà https://www.catalunya.com/cami-oliba-24-1-494905?language=ca.

El turisme que volem és un turisme de qualitat, no massiu i que valori i no distorsioni la identitat cultural i patrimonial del territori. I aquestes són apostes bones. El patrimoni natural, agroalimentari, històric, cultural es pot promoure millor sempre que hi hagi relats que l’incloguin i el contextualitzin. D’aquí l’interès de les rutes o els camins. Estem amatents des de fa temps de com es concretarà l’execució de les vies blaves del Llobregat, Cardener i Anoia, que porten un retard notable sobre les previsions anunciades fa anys per la DIBA. Resten per integrar en relats comprensibles els patrimonis, la majoria béns d’interès nacional, vinculats a la medievalitat com serien els castells de la frontera de Guifré el Pilós del Bages, el patrimoni vinculat a l’etapa d’or de Pere III, l’època ignasiana lligada al Renaixement arquitectònic, el barroc de la Contrareforma i de l’època dels traginers, bandolers i bruixes, els llocs dels avalots i guerres dels Segadors i Successió, les guerres napoleòniques i carlines del segle XIX, la ruta de la industrialització i de les colònies i ampliar els espais de memòria democràtica republicana i antifranquista.

Hi ha diamant en brut i cal polir-lo. O com es fa amb l’esperit de vi: destil·lar, sublimar, digerir.