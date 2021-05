Els canvis en la indústria del petroli sempre havien estat molt lents. Trigaven dècades a cristal·litzar. Però el patró ha canviat els últims dies per a les grans companyies, que tanquen una setmana negra, dins d’una transformació mediambiental en una part important del planeta que implica jutges, activistes i fins i tot fons d’inversió.

El dia clau va ser dimecres. Mai abans les petrolieres havien sofert un cataclisme d’aquest tipus. Primer, un tribunal holandès va obligar la petroliera Shell, la sisena del món en ingressos segons les dades de l’any passat, a reduir les emissions de CO₂ un 45% a finals del 2030. La decisió judicial es va basar, en part, en la legislació europea sobre drets humans. «Les conseqüències poden ser enormes per a Shell –va admetre Jaeanette Honée, portaveu del tribunal. Però les conseqüències del canvi climàtic per als drets humans, inclòs el dret a la vida, són més importants que els interessos de Shell. I les empreses, entre aquestes Shell, han de respectar aquests drets humans».

Poques hores després, als Estats Units, la majoria dels accionistes del gegant Chevron va votar a favor que l’empresa redueixi els gasos d’efecte d’hivernacle. Els directius s’hi havien posicionat en contra, sense gens d’èxit.

I una mica més tard, també dimecres, el tercer cop. Els accionistes d’ExxonMobil, la principal petroliera nord-americana, van donar suport, de nou amb l’oposició de la direcció, a l’entrada de dos activistes mediambientals, d’un minúscul fons anomenat Engine no.1, al consell d’administració de l’empresa. Fins ara, no hi havia precedents d’ingrés de candidats dissidents a la cúspide d’una companyia del sector, i si es va aconseguir, entre altres motius, va ser pel suport de BlackRock, un fons d’inversió que és el segon accionista més gran d’ExxonMobil. Encara que en una situació de desavantatge numèric dins del consell de l’empresa, els activistes podran influir en la seva estratègia. Especialment, sobre la dependència dels combustibles fòssils: petroli i gas.

Les conseqüències

Quina transcendència té aquesta triple garrotada sobre una indústria que, segons tots els experts, ja es troba en franca decadència, per les noves normes i compromisos per lluitar contra el canvi climàtic? A curt termini, la decisió més important és sens dubte la sentència holandesa sobre Shell. Es pot recórrer, i la companyia ja ha anunciat que ho farà, però si acaba sent ferma l’obligarà a un profund canvi en el model de negoci. Tindrà nou anys i mig per reduir les emissions gairebé a la meitat.

L’entrada de defensors del medi ambient a les altes esferes d’Exxon, una companyia els ingressos de la qual el 2019 van pujar a gairebé 220.000 milions d’euros, amb pous de petroli i explotacions de gas a tot el món, probablement no comportarà un canvi tan ràpid. I la reducció de gasos d’efecte d’hivernacle a Chevron és de moment massa vaga.

Però sobre aquest escenari planeja el retorn dels Estats Units, arran de l’arribada de Joe Biden a la Casa Blanca, a la lluita internacional contra l’escalfament, amb el seu compromís de reduir les emissions entre un 50% i un 52% el 2030 respecte als nivells del 2005. I, gairebé tan important, el que va passar el dimecres fatídic per a la indústria del cru denota un enorme canvi cultural.

L’evolució

Durant anys, els gegants d’aquesta indústria van negar les evidències científiques del canvi climàtic, fent servir el seu enorme poder econòmic i capacitat d’influència per impedir qualsevol mesura que impliqués dependre menys del petroli i el gas.

Els últims temps, les empreses havien canviat lleument la seva posició: reconeixien que el canvi climàtic és una realitat, però al mateix temps insistien que resultava necessari prestar servei a un mercat. El que ha passat aquesta setmana suposa una mostra més de la transformació que ve, en la qual governs, organismes internacionals, inversors, jutges i activistes dissenyen un futur diferent, al qual les petrolieres s’hauran d’adaptar si no volen desaparèixer. Fa només 10 dies, l’Agència Internacional de l’Energia (AIE) advertia en un informe que l’autorització de noves explotacions de petroli s’havia d’aturar definitivament enguany si es volia aconseguir la meta d’emissions zero el 2050 que recull l’Acord de París, un tractat internacional jurídicament vinculant.

«Això marca un abans i un després. L’escenari per a aquestes grans companyies ja ha canviat i canviarà molt més», considera Fred Krupp, president del Fons per a la Defensa del Medi Ambient, una ONG de caràcter ambientalista amb seu a Nova York.

Però aquí hi ha importants diferències entre els EUA i Europa. Les companyies nord-americanes s’han resistit amb força l’última dècada a fer el salt a les energies renovables, una aposta que consideraven, a grans trets, una pèrdua de diners. La mateixa Exxon havia reaccionat a les pressions perquè reduís les seves emissions fent just el contrari: explorar els jaciments de petroli a la Guiana i perforar pous a Texas i Nou Mèxic. Les petrolieres europees, en canvi, fa temps que aposten per les energies eòlica i solar.

Aquesta visió empresarial diferent a un costat i a l’altre de l’Atlàntic es va tornar a comprovar divendres, quan la companyia francesa Total, un altre gegant del sector, va sotmetre a votació, per primera vegada, els seus compromisos mediambientals. El 91,88% dels accionistes hi va votar a favor.