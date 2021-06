El dèficit de l’Estat ha baixat un 15,1% fins a l’abril en relació amb el mateix període de 2020 i se situa en l’1,4% del PIB. El Ministeri d’Hisenda va destacar ahir, en un comunicat, que és «la primera reducció del dèficit de l’Estat des de l’inici de la pandèmia gràcies a la reactivació de l’activitat per l’avenç del procés de vacunació». El resultat es deu a un increment dels ingressos no financers, del 6,7%, que contrasta amb un augment més moderat de les despeses, de l’1,1%. Pel que fa al de les administracions públiques de l’Estat, comunitats autònomes i Seguretat Social es va situar en l’1,28% del PIB fins al març, en 15.527 milions d’euros. Si s’inclou el saldo negatiu de l’ajuda a institucions financeres, puja a l’1,29%.

Les autonomies registren un dèficit del 0,29% (3.486 milions) per un increment de les despeses del 4%, superior al dels ingressos, del 2,3%. De la xifra de dèficit, 1.889 milions corresponent a despesa sociosanitària per la covid. A Catalunya, el dèficit fins al març de 2021 és de 343 milions d’euros, el 0,15% del PIB. Fa un any era del 0,14% (294 milions).

L’administració de l’Estat, fins al març, registra un dèficit del 0,89% del PIB, amb 10.496 milions. Els fons de la Seguretat Social van registrar un dèficit del 0,1% del PIB, 1.263 milions. Es tracta d’un descens del 40,8% en relació amb el mateix període de 2020 per un increment dels ingressos, de l’11%, superior a l’augment de les despeses, del 8,5%.

El Ministeri d’Hisenda subratlla que les dades d’abril mostren un «canvi de tendència» per la «recuperació de l’activitat econòmica producte de l’avenç de la campanya de vacunació en contrast amb el confinament existent l’abril de 2020». Els recursos no financers se situen en 61.314 milions. Els impostos assoleixen els 52.428 milions, amb un augment del 12% en relació amb el primer trimestre de l’any passat.

D’altra banda, les despeses creixen fins als 78.205 milions d’euros. Hisenda ho atribueix a l’augment del 4,7% de les transferències a la resta de les administracions que se situa en 47.528 milions. L’import de les despeses relacionades amb la pandèmia ha estat de 2.404 milions, un 43,3% més que fa un any.