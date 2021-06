La Unió de Botiguers i Comerciants de Berga (UBIC) va lamentar ahir en una roda de premsa la poca col·laboració de les administracions amb els establiments de la comarca, i va focalitzar especialment la crítica contra l’Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal. «Cada un dels ajuntaments hauria de fer l’esforç de reunir-se amb els comerços i valorar les seves propostes i arguments a l’hora de plantejar una campanya», va assenyalar el president de la Unió de Botiguers, Xavi Orcajo.

Tot i això, Bergacomercial va anunciar que finalment es renovarà el conveni amb l’Ajuntament de Berga per impulsar accions de promoció del comerç de la ciutat. Això sí, l’aportació del consistori es redueix dràsticament, i passarà de 29.000 a 18.000 euros -com el 2019. «És un conveni insuficient pel que necessita a la ciutat», va defensar Orcajo.

Malgrat aquesta valoració negativa del conveni, l’associació reconeix la bona predisposició de la regidora de comerç berguedana, Roser Rifà, per modificar la proposta inicial. En aquest sentit, ha resultat determinant un petit augment de la quantitat destinada a la Berga Bolet, que serà de 5.000 euros i no de 3.500 com contemplava en un principi el consistori berguedà. Ara bé, la xifra continua sent molt inferior respecte a l’any anterior, quan l’aportació va ser de 14.000 euros.

A més, dels 18.000 euros que l’Ajuntament injectarà a Bergacomercial, l’associació en destinarà uns 6.200 a campanyes per tots els comerços de la ciutat -no només als associats de la UBIC-. Inicialment, la proposta del govern municipal era que n’hagués d’assumir 11.000.

D’altra banda, Bergacomercial critica que el Consell Comarcal no contempli, de moment, una quantitat per a la promoció econòmica en el pressupost del 2021. En el ple extraordinari en que es van debatre els comptes, l’ens va justificar que estava a l’espera d’obtenir subvencions per determinar una xifra concreta.

L’entitat també va donar a conèixer el seu punt de vista negatiu sobre la campanya de «Rasca i Compra al Berguedà». Concretament, considera que no ha tingut suficient impacte en els comerços i que només ha contribuït a finançar les compres dels consumidors. «El retorn no ha estat de l’envergadura que es va plantejar en el seu moment», va manifestar Orcajo.