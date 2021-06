L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) va avisar ahir la Unió Europea que és «molt important» una «ràpida» implementació dels fons europeus per a la recuperació per «reduir la bretxa» amb els Estats Units. A la presentació de les previsions econòmiques de l’organisme, l’economista en cap de l’OCDE, Laurence Boone, va dir que el bloc comunitari ha actuat «molt ràpid» per afrontar la crisi, però va justificar que la previsió de creixement per a aquest any sigui inferior respecte a la d’altres grans economies perquè la vacunació va començar més tard i va estar «més afectada» per la pandèmia.

En les noves previsions, l’OCDE millora la projecció de creixement de l’economia mundial fins al 5,8% per la vacunació i el paquet fiscal de Joe Biden. Per a l’eurozona, l’organisme calcula un augment del PIB del 4,3% amb l’economia espanyola com la que més creixerà. Segons l’OCDE, el PIB espanyol augmentarà el 5,9% aquest any, seguit del francès amb el 5,8%, l’italià amb el 4,5% i l’alemany amb el 3,3%. En el cas dels EUA, la previsió de creixement és del 6,9%, i el PIB Regne Unit és previst que augmenti el 7,2%, el de la Xina el 8,5% i el del Japó el 2,6%.

A la presentació de les previsions, Boone va reclamar mantenir el suport fiscal perquè encara hi ha «riscos» per a l’economia. Amb tot, va demanar que les mesures siguin cada cop més «dirigides». A més, l’economista en cap de l’OCDE va instar els estats a «revisar» les despeses i els impostos, així com els processos de reestructuració d’empreses.

Seguretat als viatges

D’altra banda, Espanya ha liderat una iniciativa que els ministres de l’OCDE han llançat per promoure la seguretat dels viatges internacionals durant la pandèmia de covid-19 en la reunió ministerial anual de l’OCDE celebrada a París, que comprèn un fòrum intersectorial de caràcter internacional i temporal d’intercanvi de coneixements i un pla de seguretat dels viatges.

El fòrum permetrà als governs i a les parts interessades compartir informació en temps real sobre els plans i els enfocaments encaminats a facilitar els viatges.

Aquest pla, que promou una més certesa i seguretat en els viatges internacionals durant la seva represa, es basa en iniciatives ja existents i té com a objectiu incrementar la interoperabilitat entre règims de viatge. Els països podran utilitzar-ho de manera voluntària.