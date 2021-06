L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha denunciat pujades de fins al 27% en les noves tarifes elèctriques que entren en vigor avui, ja que el preu de la major part de les noves tarifes 2.0 TD -que arriba com a substitució a les antigues 2.0 i 2.1- en totes les seves modalitats que han començat a oferir les comercialitzadores «supera amb escreix el que caldria esperar com a resultat de l’aplicació de les noves tarifes de peatges i càrrecs». En una anàlisi realitzada per l’associació sobre l’import de les noves tarifes proposades per les comercialització, estimant una llar mitjana -amb uns paràmetres de 4,6 kW i 3.500 kWh de consum anual- les pujades són gairebé sempre superiors a les provocades pels canvis reguladors. Així, encara que la pujada esperada per a una llar amb discriminació horària rondaria el 8,5%, podria ser de fins al 27,3% segons la companyia contractada. Entre les companyies amb més increments destaquen Esfera Luz i Eres Energia, indica OCU, que també observa importants pujades a Naturgy, Lucera, en la seva modalitat amb preu fix, Gana Energia i Holaluz. Per contra, les companyies que reflecteixen de moment únicament els canvis regulats són Lucera amb la tarifa indexada, Som Energia i Goiener.