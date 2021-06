L'aeroport del Prat reobrirà la Terminal 2 a partir del 15 de juny després que Aena decidís al novembre tancar-la per l'escassa activitat aèria i concentrar totes les operacions a la T1. Segons ha explicat l'ens gestor aeroportuari, les instal·lacions s'adaptaran a la situació operativa actual i s'aplicaran totes les mesures sanitàries per facilitar la seguretat dels passatgers. D'aquesta manera, l'aeroport tindrà operatives les terminals T1, T2 i T2B, mentre que la T2C no estarà oberta encara. Les companyies que operaven a la T2 fins al seu tancament tornaran a la terminal. Aena recomana als viatgers consultar amb l'aerolínia si el vol de retorn és posterior al 15 de juny, ja que podrien sortir des de la T1 a l'anada i tornar per la T2.