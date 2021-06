El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va assegurar ahir que el Govern treballarà perquè la petició de fitxa bancària per a l’Institut Català de Finances (ICF), l’entitat financera pública de la Generalitat, «conclogui amb èxit els propers mesos». En la roda de premsa posterior a la reunió del Govern, Aragonès es va referir de forma breu a la demanda de fitxa bancària per l’ICF. D’entrada, Aragonès va negar «cap tipus de secretisme» amb el tràmit fet davant el Banc d’Espanya malgrat que el Govern no va divulgar dimarts passat l’acord de Govern pel qual autoritzava crear la societat ICF Banc, sinó que el va donar a conèixer dos dies més tard. En concret, dijous passat l’ICF va informar que a finals de març havia presentat al Banc d’Espanya la sol·licitud de llicència bancària. El Banc d’Espanya ha de validar ara la petició i emetre l’informe al Banc Central Europeu per a la seva aprovació, i l’obtenció de la llicència d’entitat de crèdit és un procés que podria allargar-se 12 mesos, estima l’ICF.