L’empresa de comerç online de material esportiu Deporvillage ha decidit traslladar a Sant Fruitós la seva seu, actualment a l’edifici Impuls del Parc Central de Manresa. La segona empresa privada manresana quant a facturació, amb 120 milions d’euros el passat 2020 i amb una previsió de 180 milions per a aquest 2021, i amb una plantilla d’un centenar de persones, deixa el municipi des d’on ha crescut internacionalment fins a esdevenir una web de referència al sud d’Europa en el seu sector, per anar-se’n a una nova nau a uns centenars de metres de la seva seu actual, al polígon santfruitosenc del Grau.

El manresà Xavier Pladellorens, CEO i cofundador de Deporvillage amb Àngel Corcuera, assegura que, malgrat la intenció de l’empresa de romandre a la capital del Bages, no ha trobat cap espai a Manresa de característiques similars a la que ocupa ara, on està pagant un lloguer que venç el 2023. Pladellorens lamenta que l’Ajuntament de Manresa, propietari de l’edifici Impuls (un espai concebut per a start-ups), no hagi facilitat una alternativa a Deporvillage per continuar a la ciutat. De fet, assegura, en vuit mesos no ha rebut cap resposta de l’Ajuntament a les peticions fetes per desencallar les opcions de romandre al Parc Central. Fins a finals de la setmana passada, quan ja havia tancat l’acord per anar-se’n a Sant Fruitós. «Els hem anat molt al darrera i han tingut molt poca operativitat», diu el CEO de Deporvillage.

L’empresa de material esportiu ocupa l’edifici Impuls juntament amb UVE Solutions i la seu territorial Catalunya de CaixaBank. El contracte de les tres empreses per treballar a l’edifici ara ja completament municipal era per 10 anys, i venç el 2023. Deporvillage ha fet un gran creixement en aquest temps,i planifica un futur amb 250 empleats i disposa d’un pla estratègic per arribar als 500 milions de facturació el 2024. Necessita més espai i a Impuls no hi és. Però hi havia altres alternatives a l’entorn, diu Pladellorens. Com l’ampliació de l’edifici Impuls, prevista des de fa anys però encara no pressupostada, que permetria guanyar gairebé 600 metres quadrats de superfície als 1.800 que té l’edifici actual. Un projecte que l’alcalde, Marc Aloy, diu que «potser es podria pressupostar l’any que ve». En qualsevol cas, considera Aloy, «aquesta ampliació no solucionaria el problema d’espai d’una empresa en ple creixement».

L’alcalde lamenta la marxa de l’empresa del municipi, però celebra que hagi trobat una solució «al territori». Aloy es mostra satisfet perquè dues empreses com Deporvillage i UVE Solutions (amb un centenar de treballadors i una facturació, el 2020, de 8 milions d’euros) «hagin pogut créixer a Impuls». Una alternativa que va oferir l’Ajuntament a Deporvillage va ser la compra de la parcel·la just darrera d’Impuls, propietat d’Incasol, i on s’hi podria construir de manera immediata, reconeixen Aloy i Pladellorens. Però aquesta solució no satisfà Deporvillage. «Podríem haver assumit construir de zero i invertir-hi els 3 o 4 milions d’euros que costaria. Però no és una parcel·la atractiva. Queda al darrera d’Impuls, no ens donaria visibilitat i només disposaríem de pàrquing subterrani». «Hem fet tot el possible per demanar l’ampliació de l’edifici Impuls i per quedar-nos a Manresa», assegura Pladellorens.

Finalment, Deporvillage ocuparà una nau de lloguer de 2.500 metres quadrats a El Grau, en què invertirà 1,5 milions d’euros en adequar-la. L’empresa pretén que el nou espai estigui operatiu a finals d’any.