Els treballadors de Caixabank han convocat aturades parcials per a avui i el 7 de juny, i dues més de 24 hores per al 9 i 14 de juny per protestar contra l’ERO presentat per la direcció de l’entitat i que afecta unes 8.300 persones a tot l’Estat. L’aturada d’avui serà de mitja hora, entre onze del matí i dos quarts de dotze del migdia davant de cada oficina; la del dia 7 de juny s’allargarà mitja hora més –entre 11 del matí i 12 del migdia- i les dues següents tota la jornada, segons van informar fonts sindicals. Mentrestant, les negociacions entre l’entitat i els representants dels treballadors van continuar ahir i estan força «enrocades», van explicar. La setmana passada els sindicats de CaixaBank es van concentrar a les portes de l’hotel Melià de l’avinguda Sarrià de Barcelona, el mateix de reunió d’ahir per negociar l’ERO a l’entitat. Més d’un centenar de treballadors van tallar la circulació de la via durant més d’una hora.