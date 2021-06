Les noves tarifes elèctriques van començar ahir amb un mínim de 14,61 cèntims per quilowatt hora en tram vall i un màxim de 31,55 en hora punta, segons l’associació de consumidors Facua, que va advertir que al mercat lliure s’estan aplicant importants pujades «amb l’argument dels canvis en la part regulada de la factura aprovats pel Govern». Les noves tarifes, que distingeixen tres trams horaris, van entrar en vigor ahir i el secretari general de l’associació de consumidors Facua, Rubén Sánchez, va advertir ahir que desplaçar el consum a hores vall és «impossible» per a molts consumidors. «És impossible, innecessari i irrespectuós; seria humiliant que una família anés a dormir més tard per engegar dos cops seguits la rentadora i després haver d’estendre la bugada», va criticar ahir en roda de premsa. Sánchez va assenyalar que per a moltes famílies consumir en les actuals hores punta «és l’única via de consum possible» i va afegir que, per exemple, molts ciutadans teletreballen des de casa i han de fer ús de l’aire condicionat en aquest tram horari.

A la roda de premsa a la seu de Facua, Sánchez també va carregar durament contra la campanya informativa del Govern espanyol destacant que la nova regulació tarifària ajudarà a fomentar l’estalvi. «Una cosa és que no ens agradi i haguem d’assumir-ho, i un altra és que s’hagi recorregut a missatges propagandístics insultants», va comentar Sánchez, especialment en referència als col·lectius més vulnerables i amb menys poder adquisitiu. Segons Sánchez, la campanya del Govern espanyol és un «absolut desvergonyiment» i va deixar clar que amb les tarifes actuals, amb preus «absolutament inflats» i els trams horaris establerts «no es pot estalviar». «El sector elèctric ha incrementat els preus de forma descomunal i aquests dies tenim els pics més importants històricament», va destacar Sánchez, que va afegir que la conjuntura actual ha portat a un mes de maig amb la quarta factura més alta de la història per al perfil d’usuari mitjà i un increment del 45,4% anual. El secretari general de Facua va animar els consumidors a revisar cada sis mesos la potència contractada i afegir o treure mig kwh en funció de les seves necessitats. Amb tot, va dir que cal calibrar els ajustos i no fer-los «de manera arbitrària» perquè les companyies poden cobrar una quantitat si es fan molts canvis en poc temps.

El nou model energètic modifica la metodologia del càlcul dels peatges de l’electricitat, que fixa la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), i els càrrecs, aspecte que correspon determinar al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Tots dos condicionants suposen aproximadament el 50% de la factura final, mentre que l’altra meitat es compon del cost de l’energia, el lloguer de l’equip de mesura i els impostos.

Amb aquesta modificació, s’universalitza la discriminació horària tant en els termes de potència com energia i s’unifiquen totes les tarifes existents en una de sola per als consumidors domèstics que disposa de tres trams horaris en funció del preu de l’electricitat.