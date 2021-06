Delocaly ha estat la plataforma triada per l’Ajuntament de Manresa per a la campanya de dinamització del comerç local. Es tracta d’una aplicació que s’han de descarregar tant els comerços com els ciutadans de Manresa per poder gaudir dels bons de descompte que ha repartit l’Ajuntament per a aquesta campanya.

La campanya consisteix en un descompte directe d’un 20% per cada compra mínima de 25 euros un total de 5 vegades per ciutadà associat. L’operativa d’ús és tan simple com mostrar un codi QR a l’establiment on es vol fer la compra, on l’hauran de validar; tot a través de l’aplicació Delocaly. Al client se li abonaran 5 euros per cada 25 euros de compra i l’Ajuntament els abonarà cada setmana a l’establiment. Els impulsors de la iniciativa preveuen un abast de més de 960 comerços i 65.000 usuaris, dels quals els 8.000 primers tindran bons de descomptes i asseguren que, dels 200.000 euros que Delocaly repartirà pel comerç local, l’impacte previst serà de més 1.000.000 euros.