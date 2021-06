El Grup Bon Preu ha rebut la certificació Welfair de benestar animal, segons va informar ahir el grup d’alimentació osonenc. Es tracta del primer segell de benestar animal desenvolupat per l’Institut d’Investigació i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) en col·laboració amb l’Institut Basc de Recerca i desenvolupament Agrari (NEIKER), que aplica els protocols europeus Welfare Quality i AWIN. Bon Preu assegura que té certificats el 93% dels seus productes carnis amb el segell de benestar animal de tots els productes que són certificables de les seves marques pròpies Bonpreu i de l’Era, que es troben en taulells de carnisseria i envasats als establiments Bonpreu i Esclat i BonpreuEsclat online. De cara al futur, el grup alimentari afirma que vol incorporar les referències que s’hi vagin adherint per normativa i alhora implantar una sistemàtica de millora continua per part dels proveïdors.