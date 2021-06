La preocupació mediambiental mai havia sigut tan present, i Cepsa no és una excepció. Per a la companyia energètica la sostenibilitat és un compromís essencial, especialment per minimitzar el seu impacte sobre l’entorn en què opera. Per això, han incorporat a la seva activitat accions d’eficiència energètica, estudis d’impacte ambiental i iniciatives per a la preservació dels ecosistemes i la millora de la biodiversitat, entre d’altres.

«Ens esforcem per millorar l’eficiència dels nostres processos i dels productes que oferim als nostres clients, i apostem per un ús responsable dels recursos», resumeixen des de la companyia. En aquest sentit, controlen l’impacte de les seves activitats, productes i serveis mitjançant un sistema de Gestió Ambiental certificat conforme a la norma ISO 14001. I, alhora, es comprometen amb la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Cura dels recursos

Tot això ho apliquen especialment en un recurs tan valuós com l’aigua. «A Cepsa som conscients del seu gran valor i ens esforcem cada dia per millorar la seva gestió. Assumim la necessitat de reduir el seu consum, gestionant el seu ús amb criteris de sostenibilitat, aplicant les millors tècniques disponibles», expliquen a la companyia. Partint d’això, en els últims tres anys han reduït un 20% la captació d’aigua en els processos productius.

Cepsa aposta per la conservació hídrica en tres àmbits: gestió sostenible, preservació dels ecosistemes aquàtics i protecció del medi marí. En el primer cas, la millora de l’eficiència en el consum d’aigua constitueix una de les seves ambicions clau, per la qual cosa promou un ús responsable en tots els seus processos a través d’iniciatives d’estalvi, reutilització, recerca de noves fonts i reducció de l’impacte dels abocaments, assegurant la seva qualitat.

Millora de la biodiversitat

Quant als ecosistemes aquàtics, Fundació Cepsa desenvolupa projectes de restauració i conservació, implementant mesures concretes que afavoreixen la millora de la biodiversitat, en col·laboració amb experts, institucions científiques i autoritats competents. Sobresurten accions com el projecte Laguna Primera de Palos (Huelva) o l’Estació Ambiental Madrevieja, en plena badia d’Algesires. També destaquen el projecte de SOS Caretta, pescadors per la Biodiversitat a Andalusia o l’estudi de l’alga invasora ‘Rugulopterix okamurae’.

Finalment, per a Cepsa és fonamental l’anticipació per a la protecció del medi marí; per això desenvolupa sistemes de seguretat, controls continus i formació específica, a més d’implementar sistemes de detecció primerenca, prevenció i resposta.

Per exemple, està desenvolupant juntament amb l’Institut d’Hidràulic Ambiental de la Universitat de Cantàbria el projecte SICMA. És un sistema pioner davant possibles episodis de contaminació marina i atmosfèrica per substàncies químiques en l’entorn maritimoportuari. L’eina avalua el risc de vessaments, proporciona protocols d’actuació i prediu la seva evolució tenint en compte els factors meteorològics. SICMA complementa ATHENEA, una eina ‘online’ que calcula la possible trajectòria d’un vessament d’hidrocarburs en temps real.