Des d’aleshores, la companyia ha invertit 120.000 milions d’euros en una revolució energètica que impulsa la descarbonització de la nostra economia, promou el desenvolupament socioeconòmic de les comunitats on opera i, a més, conviu amb ecosistemes naturals. Aquesta aposta s’ha redoblat amb un pla d’inversions, que està ja reactivant la indústria i l’ocupació, al qual destinarà 75.000 milions d’euros el 2025, que seran 150.000 milions d’euros el 2030.

Això permetrà que el 2025 la companyia hagi duplicat la seva capacitat renovable al món, fins als 60.000 MW, que seran prop de 100.000 MW al final de la dècada. En l’actualitat, les emissions de diòxid de carboni de la companyia són dos terços inferiors a les dels seus competidors i l’objectiu és ser neutra en carboni a Europa el 2030 i globalment el 2050.

Zero pèrdua neta de biodiversitat

Conscient que frenar la pèrdua de biodiversitat és també clau per combatre el canvi climàtic, Iberdrola desenvolupa més de 750 accions de protecció de la biodiversitat a l’any al món. El seu objectiu és aconseguir la zero pèrdua neta de biodiversitat el 2030, any per al qual també planegen plantar 20 milions d’arbres.

En cada projecte renovable, la companyia aplica la jerarquia de mitigació en els processos d’avaluació d’impacte ambiental (evitar, minimitzar, arreglar i com a última opció compensar). En aquests s’analitzen les alternatives per evitar la localització de noves infraestructures en àrees protegides o en les que tenen alt valor en biodiversitat sense figura de protecció i, a més, introdueix bones pràctiques ambientals, amb un enfocament i una metodologia sistemàtics i sempre amb el recolzament d’experts independents.

En col·laboració amb la Universitat de Salamanca, per exemple, estudia la interacció del voltor comú amb parcs eòlics a la província d’Albacete i, a través del projecte Monachus, analitza la recuperació del voltor negre al sistema Ibèric. Altres investigacions estan relacionades amb l’àguila reial, àguila imperial, trencalòs i linx ibèric. Així mateix, a través de la seva fundació a Espanya i en aliança amb SEO/BirdLife, Iberdrola desenvolupa una campanya de salvament d’aus agroestepàries a Extremadura.

Diversos estudis sobre la incidència dels projectes renovables en l’entorn han assenyalat que els parcs solars poden ajudar a restaurar les condicions ideals per als hàbitats dels pol·linitzadors, o, per exemple, que l’ombreig parcial als parcs solars crea un microclima que afavoreix el creixement abundant de flors i pol·linitzadors més variats.