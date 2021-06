El Departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha ampliat del 4 de juny fins a l’11 de juny el termini per presentar sol·licituds per optar als ajuts ordinaris al pagament del lloguer. Aquesta línia està pensada per a persones que no es troben en situació de vulnerabilitat imminent, però que s’hi podrien veure abocades si no compten amb un suport per a les despeses del lloguer. Per adaptar-se a la realitat del mercat, els topalls de lloguer mensual s’han incrementat 50 euros, fins als 800 euros a Barcelona, 550 a Girona i Tarragona, 500 a Lleida i 400 a les Terres de l’Ebre. Per a les famílies nombroses i unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat, l’import és de 900 euros a tot el territori.

L’Agència d’Habitatge de Catalunya, depenent de la Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori, és l’encarregada de gestionar els ajuts. Aquests es concedeixen per un import anual màxim de 2.400 euros, és a dir, 200 euros mensuals com a màxim, i s’ajusten en funció de l’esforç que suposa per a la unitat de convivència el pagament del lloguer.

La voluntat del Govern amb l’ampliació del termini és continuar donant resposta a les famílies que necessiten ajuts per poder continuar vivint en el seu habitatge de manera habitual i continuada. Les bases reguladores de la convocatòria es van publicar al Diari Oficial de la Generalitat el 12 d’abril de 2021. Els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es poden obtenir telemàticament i s’hi poden acollir totes les persones titulars d’un contracte d’arrendament i que compleixin els requisits establerts.

El 2020, 55.420 famílies d’arreu del territori es van beneficiar dels ajuts al pagament del lloguer ordinari. Independentment d’aquestes ajudes, la Generalitat compta també amb altres línies de prestacions urgents al lloguer per a persones en risc d’exclusió residencial i ajuts per a sectors específics.