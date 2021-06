Un 84% de la plantilla de CaixaBank, segons dades facilitades pels sindicats, van participar en l’aturada parcial d’ahir contra l’ERO presentat per l’entitat i que afecta gairebé 8.300 persones a tot l’Estat, de les quals 686 serien recol·locacions. De fet, els sindicats defensen que el seguiment va ser del 100%, perquè el 16% restant són directius. L’entitat no va especificar el percentatge d’empleats que van seguir la protesta. L’aturada va tenir lloc entre les onze del matí i dos quarts de dotze del migdia i va coincidir amb la celebració d’una nova reunió entre els sindicats i la direcció per desencallar una negociació que es troba «enrocada». La representació dels treballadors veu possible reduir el nombre d’afectats per l’ERO -8.291 en total- a través de recol·locacions mitjançant excedències de grup, el desenvolupament de nous centres In-Touch i la cobertura d’absències amb empleats de CaixaBank.