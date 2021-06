El món econòmic i empresarial va urgir ahir a tancar «un gran pacte institucional» que faci possible l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona-El Prat, ja que no fer-ho suposaria «hipotecar el futur» de les noves generacions.

Unes dues-centes entitats i agents econòmics van escenificar en un acte a ESADE sota el lema «Tots per l’ampliació de l’Aeroport» la unió del teixit empresarial en favor de fer créixer la infraestructura aeroportuària, tal com planteja AENA, amb una inversió associada d’uns 1.700 milions d’euros. Hi van prendre la paraula el president de Foment del Treball, Josep Sànchez Llibre; el de Pimec, Antoni Cañete; el del Cercle d’Economia, Javier Faus; la de la Cambra de Barcelona, Mònica Roca; l’exconseller Andreu Mas-Colell i el president i conseller delegat de Vueling, Marco Sansavini.També van pujar a l’escenari per defensar l’ampliació el president del RACC, Josep Mateu; la de l’associació Barcelona Global, Aurora Catà; el de Barcelona Futur, Gerard Esteva; el d’AIJEC, Rubén Sanz; i el director general d’Esade, Koldo Echebarria. Destacats directius i empresaris van assistir a la trobada, com el president d’Almirall, Jorge Gallardo; el del grup Godó, Javier Godó; el de Cellnex, Tobías Martínez; el del Gremi d’Hotels de Barcelona, Jordi Mestre; el de Miquel y Costas, Jordi Mercader, o el d’Agbar, el manresà Àngel Simón.

Sànchez Llibre va celebrar l’anunci fet dimarts pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, que crearà una taula institucional per «ordenar» el debat sobre l’ampliació de l’Aeroport, si bé va advertir que «el temps no sobra i l’acord ha de ser ràpid». Javier Faus va advocar per «un creixement sostenible, ordenat i no especulatiu» enfront dels que fan «apologia del decreixement», mentre que Mònica Roca va assegurar que, si bé «no s’han fet les coses del tot bé» a l’hora de plantejar el debat de l’ampliació, «seria absurd no aprofitar aquesta oportunitat d’inversió» que proposa AENA. Cañete, per la seva banda, va recórrer a un símil futbolístic per assenyalar que Barcelona ha de decidir «si vol jugar a primera divisió o a Champions League».

L’acte va tenir lloc una setmana després que el president d’AENA, Maurici Lucena, urgís el Govern i als municipis de l’entorn de l’Aeroport del Prat a segellar «un front» per la seva ampliació, perquè si aquest bloc «és mínimament homogeni i ho fem bé», va dir, la Unió Europea també avalarà aquest projecte. Diumenge es va fer públic un manifest subscrit per les organitzacions ahir reunides que assegura que ampliar l’Aeroport és «imprescindible», «inajornable», respon «a l’interès públic general, de caràcter social i econòmic», i permetrà «situar Catalunya i Barcelona al món».

Amb tot,els cinc grups municipals amb representació al ple del Prat de Llobregat van mostrar ahir el rebuig unànime a la proposta . Minuts abans d’iniciar el ple municipal, representants d’El Prat en Comú, PSC, ERC, Ciutadans i Podem es van fer una foto amb una pancarta amb el lema «Preservem el delta. Protegim el clima. No a l’ampliació de l’aeroport #NiUnPamMés».

A més, la plataforma Zeroport, que agrupa organitzacions socials, veïnals i ecologistes, va reclamar ahir la «paralització indefinida» dels plans d’ampliació i va denunciar «la pressió del ‘lobby’ empresarial català». En una roda de premsa a les portes d’ESADE, representants de la plataforma van llegir un manifest en el qual expressen el seu rebuig al projecte i reclamen que els 1.700 milions d’euros d’inversió que es preveu per a aquesta actuació es destinin a finalitats socials.