La Cambra del Berguedà impulsa accions per a la internacionalització de pimes i micropimes. Més de 3 empreses ja han pres part en el programa «Diagnosi d’Internacionalització», d’assessorament i suport, al llarg del darrer any 2020.

L’organisme berguedà fa una crida a totes les empreses de la comarca, amb independència de la seva mida, que tinguin interès a explorar nous camins per traçar de forma conjunta un pla d’internacionalització empresarial adaptat a les seves característiques i necessitats. A més, davant la necessitat d’emprendre nous camins i d’internacionalitzar-se com a antídot a la crisi sanitària en què estem immersos, la Cambra berguedana fa un pas més i posarà en marxa cada divendres una sessió de treball virtual per diagnosticar el potencial que tenen les pimes del territori a escala mundial i oferir recomanacions personalitzades i pràctiques sobre internacionalització a les empreses que hi participin.

A través d’aquests tallers gratuïts i participatius, emmarcats en el programa de la «Diagnosi d’Internacionalització», la Cambra vol col·laborar en la creació d’un teixit empresarial a la comarca que tingui la mirada fixada en la internacionalització dels seus productes, i que disposi d’eines per recuperar-se de la crisi econòmica derivada de la covid-19.

Les sessions tindran una durada de dues hores i sempre es treballarà per grups reduïts d’empreses. A cada taller, un consultor homologat i especialista en internacionalització empresarial realitzarà la diagnosi de les empreses participants i oferirà reflexions sobre el potencial que tenen els seus productes per tal d’obrir-se a nous mercats.

Els tallers tenen places limitades i tots els participants rebran, una vegada inscrits, un enllaç per registrar-se a la plataforma de treball de manera individual.

Un dels sectors que més es van interessar l’any passat per exportar els seus productes més enllà del mercat nacional és el de l’alimentació tant gurmet com ecològica.