El consum de les famílies guanyarà velocitat en la segona meitat del 2021 per l’avanç en la vacunació, l’impuls a la demanda que suposen els fons europeus i l’absorció de l’estalvi acumulat per les llars el 2020. Així, segons les previsions de BBVA Research, el creixement del consum privat es podria situar en el 6,1% el 2021 i en el 6,8% el 2022. Així mateix, les matriculacions de turismes podrien augmentar fins a superar el milió cent mil unitats en 2022.

Segons l’informe Situació Consum de BBVA Research corresponent al primer semestre del 2021, l’any passat el consum de les famílies es va reduir el 12,1% per la incertesa per la crisi sanitària i les mesures de distanciament social.

La recuperació de la despesa de les famílies, que s’havia moderat els mesos finals del 2020, es va frenar el primer trimestre del 2021, en el qual el consum es va reduir l’1% trimestral pel repunt de casos de covid-19 i a la tempesta Filomena. Aquests dos factors van repercutir, sobretot, en les compres de béns duradors, que van disminuir el 18,5% l’últim semestre, mentre que el de béns de primera necessitat i serveis a penes ho van fer el 0,4%.

Amb tot, les perspectives per a tot l’any són favorables. La recuperació del consum privat guanyarà tracció el segon semestre d’enguany a mesura que avanci la vacunació, els fons europeus Next Generation EU comencin a impulsar la demanda i les llars consolidin l’absorció de l’estalvi acumulat el 2020. En aquest escenari, BBVA Research preveu per al 2021 un creixement de la despesa de les llars del 6,1% i del 6,8% el 2022, que permetria recuperar la segona meitat de l’any que ve els nivells previs a la crisi sanitària. L’estudi també estableix que la demanda d’automòbils millora progressivament el 2021 i s’accelerarà el 2022

Les negociacions per l’ERO a BBVA, fins al 8 de juny

Les negociacions per l’ERO a BBVA s’allargaran, almenys, fins dimarts, 8 de juny. Ahir es va esgotar el període formal de consultes, però direcció i sindicats van acordar prolongar-loper analitzar la darrera proposta de l’entitat, que millora les condicions de sortida. Els sindicats apunten que la nova proposta «s’acosta al que podria ser un acord», però consideren que encara queden temes per valorar. Així, la representació dels treballadors insisteix en la necessitat que l’adscripció a l’ERO sigui «totalment voluntària» i que s’elimini la clàusula d’equilibri generacional per no «condicionar» el procés.