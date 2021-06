El BOE ha publicat aquest dissabte l'ordre dels Ministeris de Sanitat i Interior que permetrà als turistes vacunats viatjar a Espanya a partir del dilluns 7 de juny. Els viatgers hauran d'acreditar estar immunitzats 14 dies abans amb la pauta completa de les vacunes de Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Janssen –autoritzades per l'Agència Europea del Medicament- o amb les xineses Sinopharm i Sinovac-Coronavac, avalades per l'OMS. La nova resolució actualitza els controls sanitaris per accedir a l'Estat per així "agilitzar l'arribada del turisme".

Tots els passatgers que arribin a Espanya per via aèria o marítima hauran d'omplir abans de la sortida un formulari de control sanitari a través de la web o de l'aplicació Spain Travel Health.