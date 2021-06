Les execucions hipotecàries d’habitatge habitual es van situar el primer trimestre de l’any al nivell més alt en quatre anys, després de créixer el 84,1% i aconseguir 3.207 procediments, la xifra més alta des del primer trimestre del 2017, segons les dades provisionals facilitades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE.)

L’INE revela que dels habitatges de persones físiques amb execució hipotecària, 3.207 van ser habituals en propietat i 682 no eren residència habitual dels propietaris (el 22,3% més). El total d’inscripcions de certificacions per execucions hipotecàries iniciades als registres de la propietat el primer trimestre del 2021 va ser de 8.257, xifra que suposa el 17,5% menys que el trimestre anterior i el 23,7% inferior al mateix període del 2020. D’aquestes més de 8.200 execucions, 7.906 van correspondre a finques urbanes i 351 a finques rústiques. Dins de les finques urbanes, el total d’habitatges embargats va ser de 5.178, el 6,7% menys que el mateix trimestre del 2020; hi va haver 244 execucions de solars, el 45,2% menys que un any abans, i 2.484 d’altres finques urbanes, el 41,7% menys.

Per comunitats autònomes, les que van mostrar un nombre més alt de certificacions per execucions hipotecàries sobre el total de finques van ser la Comunitat Valenciana (1.731), Andalusia (1.526) i Catalunya (1.426). Les que en van registrar menys van ser Navarra (16), La Rioja (50) i Extremadura (68).

Amb les dades dels embargaments sobre habitatges, Andalusia (1.094), la Comunitat Valenciana (1.093) i Catalunya (1.011) van presentar el nombre més alt d’execucions, i Navarra (14), La Rioja (41) i Extremadura (43), els més baixos.

El director d’Estudis del portal immobiliari pisos.com, Ferran Font, considera que «el descens del 6,7% interanual registrat significa el sisè trimestre consecutiu amb dades interanuals a la baixa». Així, assenyala Font, la xifra d’execucions hipotecàries sobre el total d’habitatges continua reduint-se a poc a poc, si bé «la situació de les execucions hipotecàries sobre habitatge habitual segueix a l’alça».

Pel que fa a altres tipus de finques urbanes (locals, garatges, oficines, trasters, naus, edificis per a habitatges, altres edificis i aprofitaments urbanístics) suposen el 30,1% del total. El 18,8% de les execucions hipotecàries iniciades sobre habitatges el primer trimestre va correspondre a hipoteques constituïdes el 2007; el 13,7% e 2006 i el 10,2% el 2005.