El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró es va reunir ahir amb diferents agents econòmics del país per tractar l’ampliació de l’aeroport del Prat. La trobada, que es va celebrar a la seu del departament, va tenir la participació de les principals patronals catalanes, entitats com el Cercle d’Economia i empreses com el RACC. Per part de la Generalitat, a la reunió hi va assistir el nou secretari general de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font; el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, i el director de l’Oficina del Vicepresident, Ivan Monforte, a banda del mateix conseller Puigneró.

La llista completa d’assistents la van formar el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; el president de Pimec, Antoni Cañete; la presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca; el president del RACC, Josep Mateu, i el president del Cercle d’Economia, Javier Faus.

La trobada d’ahir arriba dos dies després que els mateixos agents econòmics escenifiquessin en un acte a Esade el seu suport a l’ampliació de l’aeroport. Durant l’esdeveniment, els assistents van remarcar la importància de «no deixar escapar» l’oportunitat de fer créixer la infraestructura i van reclamar «diàleg i consens» per impulsar compensacions mediambientals a canvi d’allargar la tercera pista.

Per la seva banda, Puigneró va remarcar dimecres passat en seu parlamentària que Catalunya «no es pot permetre el luxe» de no tenir un aeroport preparat per al segle XXI.