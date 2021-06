Els desnonaments a l’Estat van créixer el 13,4% el primer trimestre en comparació del mateix període del 2020, segons dades facilitades pel Consell General del Poder Judicial. D’aquests, el 71,7% són per no pagar el lloguer i el 23,2% per execució hipotecària. Catalunya continua al capdavant, amb el 22,2% dels que s’han fet a Espanya. És líder en llançaments de pisos de lloguer, amb el 23,3% (1.835 en xifres absolutes). En canvi, és tercera pel que fa als immobles hipotecats, darrere d’Andalusia i País Valencià. A més, hi ha hagut 7.280 execucions hipotecàries, el 56,3% més que en el mateix període de l’any passat. És la xifra més alta des del segon trimestre del 2017.

Pel que fa als Expedients de Regulació d’Ocupació, han disminuït el 38,6% en comparació dels tres primers mesos del 2020. En xifres absolutes s’han presentat 153 expedients.

Les dades del CGPJ també mostren que el nombre de concursos ha experimentat a tot l’Estat l’augment més gran des de l’inici de la crisi sanitària entre gener i març. En total se’n van presentar el 50,4% més, fins als 4.925, dels quals 1.504 a Catalunya, la comunitat amb més concursos registrats. Els que més van pujar, el 61,4%, van ser els de persones físiques no empresàries presentades als jutjats de primera instància, dels quals 687 es van registrar en territori català. Els jutjats mercantils van rebre 817 concursos a Catalunya, el 34,1% del total a l’Estat.