Les economies del G-7, que agrupa els països més rics, s’enfronten per al 2050 a una contracció mitjana anual de fins al 8,5% si no adopten mesures més dràstiques per reduir les emissions de carboni, va advertir ahir Oxfam Intermón.

Una anàlisi de l’organització, basada en una recerca desenvolupada per Swiss Re Institute, suggereix que la reducció del PIB per la inacció davant l’emergència climàtica podria duplicar l’impacte econòmic causat per la crisi de la covid . Si bé l’economia es recuperarà a curt termini de les conseqüències de la pandèmia, Oxfam augura en un comunicat que els efectes de l’emergència climàtica seran evidents «any rere any».

L’estudi, elaborat amb un nou model que calcula el possible impacte econòmic de la crisi climàtica a partir de paràmetres com l’estrès tèrmic i l’increment del nivell de la mar, preveu una contracció en el PIB dels 48 països analitzats. La majoria es veuran fins i tot més afectats que els membres del G-7, alerta Oxfam, que cita com a exemples el cas de Filipines, on l’economia podria enfonsar-se fins a un 35% per al 2050; l’Índia (27%), Colòmbia (16,7%) i Sud-àfrica (17,8%), entre d’altres.

Davant la previsió, l’organització insta els governs del G-7 a augmentar «immediatament» els objectius de reducció d’emissions per als pròxims nou anys per contribuir a mantenir l’escalfament global per sota d’1,5 graus.

«La crisi econòmica que previsiblement afectarà les riques nacions del G-7 és tan sols la punta de l’iceberg: a la majoria de zones més pobres del món, es produiran més morts, fam i pobresa a conseqüència dels fenòmens meteorològics extrems», va avisar en un comunicat Max Lawson, responsable de polítiques de desigualtat d’Oxfam.