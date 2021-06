Les negociacions per l’ERO a CaixaBank es prolongaran fins al 29 de juny. Després d’un mes i mig amb pocs avenços, direcció i sindicats han acordat allargar les converses per arribar a un acord i evitar l’aplicació unilateral de l’expedient per part de l’entitat. En un comunicat, la representació legal dels treballadors ha celebrat la pròrroga i ha subratllat l’«èxit» que han tingut les vagues dels últims dies per aconseguir allargar les negociacions. A més, els sindicats han desconvocat l’aturada prevista pel 9 de juny com a «gest de bona fe» per arribar a un acord. Per la seva banda, l’entitat ha traslladat la seva voluntat d’acceptar el màxim nombre de sortides voluntàries i reduir els acomiadaments a les oficines.

La nova proposta de l’entitat contempla noves fórmules de redistribució territorial per tal de poder acceptar el màxim nombre de peticions d’adhesió voluntària. Així, CaixaBank podria facilitar les sortides també en aquells llocs on el nombre de persones interessades a abandonar l’empresa sigui superior a la quota identificada.

En paral·lel, el banc s’ha compromès a estudiar la possibilitat de reduir el nombre d’extincions en la xarxa comercial. Amb aquest excés de plantilla, CaixaBank cobriria baixes de llarga durada, de paternitat o maternitat i vacances, entre d’altres. No obstant això, l’entitat no ha especificat cap xifra pel que fa a la reducció de persones afectades per l’expedient de regulació d’ocupació.

Finalment, l’empresa ha quantificat en 4.000 milions d’euros la proposta d’indemnitzacions i prejubilacions dels sindicats, una xifra que considera «excessiva». En aquest sentit demana a la representació laboral dels treballadors que posi sobre la taula una proposa «assumible per l’entitat i conforme amb la realitat del negoci bancari».

Malgrat la pròrroga, els sindicats creuen que els gestos de la direcció de CaixaBank durant el procés negociador han estat «insuficients» i recorden el grau de seguiment de l’aturada parcial d’aquest dilluns. Segons la representació dels treballadors, el 86,7% de la plantilla ha seguit la protesta. Per accelerar les converses entre les parts, sindicats i direcció han convocat una nova reunió avui mateix.