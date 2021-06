La Cambra de Comerç de Manresa, a través de la Cámara de España i amb finançament dels fons FEDER, obre una nova convocatòria de subvencions per a la implementació de plans de màrqueting digital enfocats a la internacionalització. Es tracta del programa Xpande Digital, que s’adreça a empreses que estiguin tirant endavant accions per entrar en mercats internacionals i operar en un entorn digital global. Els ajuts són de fins a 1.600 euros per a l’aplicació total o parcial del pla de màrqueting digital.

El termini de presentació de sol·licituds ja està obert i hi poden optar totes les empreses del territori. La sol·licitud s’ha de presentar al web https://sede.camara.es/sede/manresa. En l’anterior convocatòria del programa Xpande, de finals del 2020, 10 empreses van beneficiar-se dels ajuts. La Cambra estudiarà les empreses participants i se les acompanyarà en la definició d’estratègies.