La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va publicar ahir l’informe sobre les inversions a la xarxa de Red Eléctrica en el període 2021-2026. Les actuacions, dirigides al compliment del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC), preveuen una inversió de 6.668 milions d’euros per tirar avançant en matèria de transició energètica. Segons la CNMC, 5.629 milions es destinaran a desenvolupar infraestructures dels sistemes elèctrics estatals i els restants 1.039 milions seran per millorar les connexions de la xarxa espanyola amb l’estranger. Entre aquestes últimes, destaquen els 730,9 milions per millorar les connexions entre l’Estat i França pel golf de Biscaia. La CNMC també preveu actuacions fins al Marroc (233,6 milions), Andorra (14,7 milions) i entre el nord d’Espanya i Portugal (59 milions). Segons la CNMC, la inversió anual permesa per al període 2021-2026 és de 938,6 milions, com estableix el Reial Decret-llei 23/2020, de 23 de juny. A la proposta d’ahir, però, la xifra queda àmpliament superada.