El grup Inditex va guanyar 421 milions d'euros durant el seu primer trimestre fiscal –entre febrer i abril-, deixant enrere les pèrdues de 409 milions d'euros registrades durant el mateix període de l'any passat, coincidint amb l'esclat de la crisi de la covid-19. Per altra banda, els ingressos es van incrementar un 49,6% en termes interanuals, fins als 4.942 MEUR, impulsades sobretot per la venda 'online'. Pel que fa al benefici brut d'explotació (ebitda), aquest es va situar en els 1.235 MEUR, el triple en comparació al mateix període de l'exercici anterior. Arran d'aquesta millora, el consell d'administració del grup proposarà repartir un dividend de 0,7 euros per acció corresponents als resultats de 2020.

Segons Inditex, el 84% de les seves botigues es van mantenir obertes entre els mesos de febrer i abril. A causa de les restriccions, el grup va perdre un 24% de les seves hores comercials. Actualment, però, el percentatge de botigues obertes arriba al 98%, mentre que el percentatge d'hores comercials no disponible és del 10%, segons ha informat en un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).