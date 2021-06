L’operador de telecomunicacions amb seu a l’Anoia, Iguana, ha superat les 50.000 unitats immobiliàries en cobertura de la seva pròpia xarxa de fibra òptica que ja s’estén per 23 termes municipals, majoritàriament de la comarca de l’Anoia però també de l’Alt Penedès i del Baix Llobregat. En total, Iguana ja ha desplegat més de 600 quilòmetres de xarxa de fibra òptica: 150 km de troncal que permet fer arribar la connexió a Internet d’alta qualitat als diferents nuclis de població des de les capçaleres que l’operador té distribuïdes arreu del territori; i 473 km de distribució per fer arribar la connexió a les diferents llars, comerços i empreses. Iguana desplega la seva pròpia xarxa de fibra òptica, que només és per als seus clients.

A dia d’avui Iguana està desplegant la seva pròpia xarxa de fibra òptica a Montserrat Parc i Sant Pau de la Guàrdia al terme municipal del Bruc el que permetrà resoldre els greus problemes de connectivitat que tenen els veïns de la zona. En paral·lel, també està executant el desplegament dels diferents nuclis de Piera. De cara al segon semestre Iguana té previst desplegar Sant Llorenç d’Hortons a l’Alt Penedès i Hostalets de Pierola a l’Anoia, entre d’altres municipis.