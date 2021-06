El Banc d’Espanya estima que la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) del 22% el 2019 va provocar un pèrdua d’ocupació neta d’entre 6 i 11 punts percentuals al col·lectiu directament afectat per l’augment, que va situar l’SMI en 950 euros mensuals.

Segons una anàlisi del Banc d’Espanya sobre l’impacte de la puja de l’SMI el 2019, la xifra de contractes retribuïts per sota dels 1.250 euros mensuals va experimentar, després de la puja de l’SMI, una «moderació immediata» en el diferencial entre la seva taxa de creixement i la d’un col·lectiu que percebia una remuneració una mica superior anteriorment. En concret, calcula que l’impacte de la puja de l’SMI en l’ocupació consistiria en una pèrdua de feina neta dels treballadors directament afectats d’entre 6 i 11 punts percentuals. Així, per cada punt d’augment de l’SMI, s’experimentaria un creixement inferior de l’ocupació dels treballadors directament afectats d’entre 0,3 i 0,5 punts percentuals.

Per al Banc d’Espanya, això es reflectiria en dos canals diferents. Primer, podria ser que els treballadors amb menys sou perdessin la feina amb més probabilitat de l’habitual i, d’altra banda, i encara que no hi hagi canvis en els acomiadaments, creu que la creació d’ocupació en aquests nivells salarials es podria haver reduït sense haver estat compensada amb nous llocs de treball amb sous una mica superiors. «L’estimació d’aquests efectes per a col·lectius particulars a partir de dades individuals indicaria que tots dos marges haurien contribuït a la destrucció neta de contractes observada», afegeix.

Les diferències d’incidència de la puja no són grans entre homes i dones, segons l’òrgan públic, però sí per edats. Així, apunta que la incidència de la puja de l’SMI s’incrementa gairebé fins al 23% entre els joves i disminueix a mesura que augmenta l’edat. De fet, la puja només va impactar en el 7,4% de les persones més grans de 45 anys. A l’estudi es mostra que els joves que treballaven a temps complet 30 dies podrien haver tingut una caiguda de les hores treballades després de la puja de l’SMI. A més, diu que per als aturats que, abans de la puja del 2019, havien tingut una feina cobrant l’SMI s’estima una reducció de la probabilitat d’obtenir-ne una altra. També assenyala diferències tenint en compte el tipus de contracte, ja que la incidència és del 17% en el cas dels contractes temporals, mentre que és una mica més de tres cops inferior per als indefinits.