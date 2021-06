La Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) ha acompanyat 16 persones en situació d’atur en la seva formació i contractació en 16 empreses de la comarca. La inserció laboral s’ha fet en el marc del programa 30 Plus, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, adreçat a persones majors de 30 anys en atur. Les empreses que han participat en el programa pertanyen a sectors del paper, transport i logística, construcció, serveis i química, entre d’altres. La majoria de llocs de treball que s’han cobert eren vacants de mosso de magatzem o operari, en departaments d’administració, comerç, logística,de l’àmbit comercial i de conducció d’autobusos.

L’edició d’enguany és la quarta i es va iniciar el novembre del 2020 i els integrants encara hi estan participant. El programa combina formació i inserció laboral: una oportunitat per formar-se i després posar en pràctica els coneixements adquirits. La formació és especialitzada, de 20 a 100 hores i a mida de les necessitats del lloc de treball. Els participants reben una orientació tutoritzada.

La UEA també acompanya les empreses que volen contractar dins del programa durant el procés. Fa la preselecció del candidat per a l’oferta de feina, la gestió del pla de formació del treballador a partir de les indicacions de l’empresa, l’assessorament sobre els tràmits per a la contractació i la preparació de la documentació per sol·licitar la subvenció, entre d’altres.

La patronal valora «molt positivament» els programes del SOC, ja que ajuden a la formació i la inserció laboral, i alhora, incentiven les empreses a contractar. Entre els objectius de la UEA, hi ha crear ocupació i millorar la situació del mercat laboral anoienc i dinamitzar l’activitat empresarial i econòmica de la comarca.