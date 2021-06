Agbar ha celebrat la Junta General de Grups d’Interès, una trobada participativa en què l’empresa ha retut comptes amb els seus grups d’interès i ha consolidat l’escolta activa per adoptar compromisos conjunts de futur.

La Junta General de Grups d’Interès s’ha desenvolupat en tres eixos: solidaritat, ocupació i reconstrucció verda i inclusiva. El manresà Àngel Simon, president d’Agbar, va afirmar durant la trobada que «tan important com actuar és compartir el progrés en les iniciatives i dotar dels mecanismes per incorporar punts de vista que permetin seguir millorant. Això encara és més rellevant en l’època actual per tal de donar respostes conjuntes als reptes amb els quals ens enfrontem com a societat». En l’esdeveniment s’ha dedicat un bloc al compromís amb la solidaritat amb participants del tercer sector, com Creu Roja a Catalunya o la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya.