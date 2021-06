Agents politics i econòmics del Berguedà han signat un acord per a la reactivació econòmica a la comarca, en el marc temporal 2021-2025. L’acord és una proposta de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà a la qual s’hi ha sumat l’Agència de Desenvolupament del Berguedà en coordinació amb el Consell Comarcal del Berguedà i en la que s’han inclòs les propostes de partits polítics, agents econòmics i socials del territori (ERC, Junts per Catalunya, la CUP, PDeCAT, PSC, Berga Comercial, Hostaleria i Turisme i empresaris a nivell particular).

L’acord proposa prioritzar una vintena de les vuitantena de propostes que recollia el document Visió ACEB 2020-2025, presentat per la patronal berguedana la tardor del 2020. El document aborda algunes de les problemàtiques endèmiques del Berguedà, agrejuades per la pandèmia. La vintena d’accions es divideixen en els eixos: captar nous veïns a la comarca; impulsar l’emprenedoria; dinamitzar el teixit productiu; atraure empreses, talent i professionals; impulsar el polígon industrial comarcal d’Olvan; dinamitzar centres de treball i empreses per generar nous espais; millorar les infraestructures viàries; millorar les comunicacions físiques i digitals i treballar en la formació i l’ocupació. L’objectiu és centrar els esforços públics i privats dels propers anys en matèria de promoció econòmica per millorar l’eficiència i impacte d’alguna de les línies en les quals ja s’està treballant i desenvolupar i dotar de recursos noves iniciatives necessàries, segons expliquen els promotors del document.

Per a cadascuna de les línies presentades es preveu detallar conjuntament amb l’organisme pertinent un pla de treball específic, que contempli des del lideratge fins a la calendarització i els indicadors de seguiment.

Després de l’aprovació d’aquest acord pel plenari del Consell Comarcal del Berguedà, es proposarà iniciar immediatament el treball d’aquestes propostes, algunes de les quals ja s’estan impulsant, i trobar el finançament necessari per tenir-les planificades i executar-les. També s’ha proposat un model de cogovernança público-privat.